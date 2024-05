Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: démarrage du projet de captage du CO2 à Gand information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 10:26









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé mardi la mise en service de son démonstrateur industriel destiné à capturer les gaz du haut-fourneau de son aciérie de Gand (Belgique).



Ce projet pilote, mené en collaboration avec Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et BHP, vise à tester, pendant une durée d'un an ou deux, la faisabilité de la technologie visant à capter une partie des gaz émis par le site.



Le programme doit se dérouler en deux phases: la première consistant à séparer le CO2 sur la base d'une capacité de 300kg par jour.



Dans un second temps, le projet se focalisera sur les gaz résiduels en provenance du laminoir à bandes à chaud, qui utilise à la fois des gaz industriels, du gaz de coke et du gaz naturel.





