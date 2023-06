Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: début de la construction du nouveau siège information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal fait part du démarrage officiel de la construction de son nouveau siège mondial, ArcelorMittal Kirchberg, après une cérémonie d'inauguration le 21 juin sur le chantier du quartier du Kirchberg, à Luxembourg-Ville.



L'emplacement du nouveau siège reflète les liens historiques du sidérurgiste avec le grand-duché, où l'entreprise a son siège social ainsi que cinq sites industriels de production ou de transformation de l'acier.



Vitrine pour l'utilisation de l'acier dans la construction durable, le bâtiment, qui sera mis en service au premier trimestre 2026, intègre 10.000 tonnes d'acier ArcelorMittal, principalement produit au Luxembourg à partir d'acier recyclé.





