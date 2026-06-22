information fournie par Reuters • 22/06/2026 à 08:07

ArcelorMittal-Collaboration avec AWS pour intégrer les capacités "cloud" et d'IA

ArcelorMittal MT.AS :

* COLLABORATION STRATÉGIQUE AVEC AWS AFIN DE PROMOUVOIR L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE ET LA CONSTRUCTION À FAIBLE EMPREINTE CARBONE

* CE PARTENARIAT PERMET D'INTÉGRER DIRECTEMENT LES CAPACITÉS CLOUD ET D'IA D'AWS AUX PROCESSUS DE FABRICATION

Texte original nGNX1LlVdc Pour plus de détails, cliquez sur AMZN.O

(Rédaction de Gdansk)