ArcelorMittal: chute de 30% de l'EBITDA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal publie au titre du troisième trimestre 2023 un résultat net part du groupe en baisse de 6,4% en comparaison annuelle à 929 millions de dollars et un EBITDA en chute de près de 30% de 1,86 milliard, des niveaux dépassant toutefois légèrement les consensus.



A plus de 16,6 milliards de dollars, les ventes du sidérurgiste ont diminué de 12,4% par rapport à la même période en 2022, malgré une légère augmentation de ses productions de minerai de fer et d'acier brut, ainsi que de ses livraisons d'acier.



ArcelorMittal demeure optimiste quant aux perspectives de la demande d'acier à moyen et long terme et estime que ses projets de croissance stratégique, toujours sur la bonne voie, devraient générer 1,3 milliard de dollars d'EBITDA normalisé supplémentaire en 2023.





