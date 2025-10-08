 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 016,01
+0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Arcelormittal : bondit de +4% vers 34,5E
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 09:34

Arcelormittal bondit de +4% vers 34,5E et pulvérise ainsi l'ex-zénith de début mars et des 33E du 10 janvier 2022 : le titre peut désormais viser le sommet des 38,5E de mi-novembre à fin décembre 2013.

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
34,3400 EUR Euronext Amsterdam +3,65%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank