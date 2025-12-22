ArcelorMittal annonce trois nouveaux projets d'énergie renouvelable en Inde

(AOF) - ArcelorMittal a dévoilé une extension de son portefeuille de projets d’énergie renouvelable en Inde de 1GW dans le solaire et l’éolien. Une fois achevé, ces projets doubleront la capacité d’énergie renouvelable d’ArcelorMittal dans la pays pour un total de 2GW, et porteront la capacité mondiale totale d’énergie renouvelable de la société à 3,3 GW.

Avec ces projets, Aditya Mittal, président-directeur général du groupe, indique : " nous doublons notre capacité d'énergie renouvelable en Inde, assurant ainsi un approvisionnement sûr en énergie propre pour nos activités sidérurgiques indiennes et renforçant notre empreinte mondiale dans l'énergie décarbonée. Notre approche consiste à investir dans des projets durables, économiquement viables et alignés avec notre ambition d'apporter une contribution significative à la transition énergétique. Ces investissements démontrent que la responsabilité climatique et la performance commerciale peuvent aller de pair ".

- Aciériste 1er mondial par la taille de son portefeuille, des mines de fer aux usines de transformation né de la fusion en 2007 du français Arcelor et de l’indien Mittal Steel ;

- Chiffre d’affaires de 62,4 Mds$ ;

- Contribution des 5 grandes activités à la rentabilité d’exploitation : 14% pour les mines, 25% pour les Etats-Unis, 24% pour le Brésil, 22% pour l’Europe et 11 % pour l‘Inde ;

- Ambition :

- reposant sur 4 forces : intégration de la chaîne de valeur, des mines et approvisionnements aux produits finaux, structure décentralisée, gestion active du portefeuille et solidité financière,

- visant l’élargissement du leadership mondial ;

- Capital contrôlé à hauteur de 33,8% par la famille Mittal, le fondateur Lakshmi Mittal présidant le conseil de 9 administrateurs et son fils Aditya Mittal assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- 4 grands objectifs : maintien de la compétitivité via la standardisation des process industriels, offre d’aciers de niche et de produits pour la transition énergétique, capitalisation sur les plateformes (Steligence, S-in Motion, Arthur, Dahiell…),

- réaction au marasme du marché européen : réductions de postes, fermeture de sites européens (7 en France), délocalisation en Inde avec triplement des capacités attendu en 2030,

- diversification prudente dans les produits finis avec l’achat de sites européens d’Italpannelli,

- innovation appuyée sur 12 centres de R&D et un portefeuille de près de 800 familles de brevets :

- Stratégie environnementale de neutralité totale en Europe en 2050 : objectif probablement à réviser :

- arrêt de la décarbonation des aciéristes français et allemands en raison de la moindre rentabilité de l’acier décarboné dans un contexte hautement concurrentiel,

- Croissance de l’actif de qualité en mines de fer -plus de 4 Mds de tonnes de réserves prouvées et probables et renforcement au Libéria où est visé un doublement des capacités ;

- Situation financière solide : ratio d’endettement de 18% sur 49 Mds$ de capitaux propres, dette nette de 5,1 Mds$, autofinancement opérationnel de 4,9 Mds$ et liquidités supérieures à 12 Mds$.

Défis

- Marchés contrastés au 2ème trimestre : Europe, (30% du bénéfice d’exploitation) portée par la hausse des prix de vente et les réductions de coûts, Amérique du nord (19%) impactée par une activité atone, par les droits de douane et des problèmes de production au Mexique ;

- Capacité à compenser par les prix de vente la hausse des tarifs douaniers américains sur l’acier, les 14 % de chiffre d’affaires réalisés aux Etats-Unis provenant des sites canadiens, brésiliens et mexicains, l’acquisition à 100 % depuis juin de l’aciériste Alabama Calvert apportant un avantage stratégique ;

- Différences de marge entre divisions, les mines et les activités sidérurgiques en Amérique du nord et au Brésil étant les plus rentables, loin devant les européennes ;

- Incertitudes sur le niveau futur des investissements (10 Mds€ initialement prévus dont 2,5 Mds€ pour les aciéristes allemands) dans la décarbonation de sites assorties d’offres d’acier vert ;

- Anticipations 2025 :

- hausse des investissements industriels entre 4,5 et 5 Mds$, essentiellement au Brésil et contribution élevée au bénéfice d’exploitation des projets récents aux Etats-Unis, Brésil, Inde et Libéria, ainsi que des acquisitions récentes, Vallourec (participation minoritaire) et Italpanelli ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,55 $, après paiement de 2 acomptes en juin et décembre.