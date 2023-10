Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: accident tragique au Kazakhstan information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé samedi dernier qu'un accident tragique s'est produit dans sa mine de charbon de Kostenco, au Kazakhstan, faisant alors état de 25 employés confirmés morts et de 21 autres toujours portés disparus.



Le groupe sidérurgique a aussi confirmé avoir entamé avec le gouvernement du Kazakhstan des discussions concernant l'avenir d'ArcelorMittal Temirtau et avoir récemment signé un accord préliminaire pour une transaction qui transférera la propriété à l'Etat.



ArcelorMittal s'engage à finaliser cette transaction dans les plus brefs délais afin de minimiser les perturbations dans toute la mesure du possible. D'autres déclarations seront faites le cas échéant.





