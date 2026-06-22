ArcelorMittal accélère sa transformation numérique avec AWS

Le groupe a annoncé un partenariat stratégique avec Amazon Web Services (AWS) afin d'accélérer l'automatisation de ses activités industrielles à l'échelle mondiale grâce aux technologies cloud, à l'intelligence artificielle et aux solutions informatiques en périphérie de réseau (edge computing).

Cette collaboration permettra au sidérurgiste d'intégrer les capacités cloud et d'IA d'AWS directement au sein de ses processus de production, avec pour objectif d'améliorer la sécurité, la fiabilité des équipements et l'efficacité énergétique de ses installations. ArcelorMittal prévoit notamment de rapprocher ses technologies opérationnelles et ses systèmes d'information au sein de l'infrastructure AWS afin d'étendre l'utilisation du cloud et de l'intelligence artificielle au plus près des lignes de production.

Le groupe s'appuiera sur les services d'AWS dans les domaines de l'Internet industriel des objets, des données issues de capteurs en temps réel et de l'apprentissage automatique pour déployer des applications telles que la maintenance prédictive, le contrôle qualité par vision artificielle, l'optimisation des procédés industriels et la création de jumeaux numériques de ses équipements et unités de production.

AWS mettra également en place un programme de formation destiné aux collaborateurs d'ArcelorMittal afin d'accélérer l'adoption des technologies numériques et de l'intelligence artificielle à travers le groupe.

Parallèlement, Amazon a conclu avec ArcelorMittal un accord-cadre pluriannuel portant sur la fourniture d'acier de construction en Europe et au Royaume-Uni. Dans ce cadre, ArcelorMittal fournira son acier bas carbone XCarb® destiné aux installations logistiques d'Amazon ainsi qu'aux centres de données d'AWS. Cet accord soutient l'objectif d'Amazon d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040 et illu