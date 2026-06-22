 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ArcelorMittal accélère sa transformation numérique avec AWS
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 08:33

Le groupe a annoncé un partenariat stratégique avec Amazon Web Services (AWS) afin d'accélérer l'automatisation de ses activités industrielles à l'échelle mondiale grâce aux technologies cloud, à l'intelligence artificielle et aux solutions informatiques en périphérie de réseau (edge computing).

Cette collaboration permettra au sidérurgiste d'intégrer les capacités cloud et d'IA d'AWS directement au sein de ses processus de production, avec pour objectif d'améliorer la sécurité, la fiabilité des équipements et l'efficacité énergétique de ses installations. ArcelorMittal prévoit notamment de rapprocher ses technologies opérationnelles et ses systèmes d'information au sein de l'infrastructure AWS afin d'étendre l'utilisation du cloud et de l'intelligence artificielle au plus près des lignes de production.

Le groupe s'appuiera sur les services d'AWS dans les domaines de l'Internet industriel des objets, des données issues de capteurs en temps réel et de l'apprentissage automatique pour déployer des applications telles que la maintenance prédictive, le contrôle qualité par vision artificielle, l'optimisation des procédés industriels et la création de jumeaux numériques de ses équipements et unités de production.

AWS mettra également en place un programme de formation destiné aux collaborateurs d'ArcelorMittal afin d'accélérer l'adoption des technologies numériques et de l'intelligence artificielle à travers le groupe.

Parallèlement, Amazon a conclu avec ArcelorMittal un accord-cadre pluriannuel portant sur la fourniture d'acier de construction en Europe et au Royaume-Uni. Dans ce cadre, ArcelorMittal fournira son acier bas carbone XCarb® destiné aux installations logistiques d'Amazon ainsi qu'aux centres de données d'AWS. Cet accord soutient l'objectif d'Amazon d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040 et illu

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
55,5200 EUR Euronext Amsterdam +0,98%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    La Bourse de Paris débute la semaine dans la prudence
    information fournie par AFP 22.06.2026 09:58 

    La Bourse de Paris a commencé la semaine prudemment lundi, scrutant les négociations qui se poursuivent entre les Etats-Unis et l'Iran en Suisse. Le CAC 40 cédait 0,21%, à 8.400,90 points, soit un recul de 20,24 points, dans les premiers échanges. Vendredi, l'indice ... Lire la suite

  • Une femme se rafraîchit sous un brumisateur à Bordeaux, le 21 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    La canicule s'amplifie encore, la moitié des Français en vigilance rouge
    information fournie par AFP 22.06.2026 09:54 

    Les chaleurs étouffantes qui frappent le pays depuis près d'une semaine "montent d'un cran" lundi avec 49 départements et 35 millions de Français placés en vigilance rouge canicule par Météo France, poussant les autorités à fermer ou réorganiser près de 2.000 établissements ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprime lors d'une conférence de presse à l'Hôtel des Invalides, à Paris, le 11 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Lyhanna: le rapport d'inspection remis à Lecornu, le gouvernement sous pression
    information fournie par AFP 22.06.2026 09:47 

    Qui a failli et pourquoi? Près de trois semaines après la découverte du corps de la jeune Lyhanna, un rapport d'inspection très attendu va être déposé lundi sur le bureau de Sébastien Lecornu pour faire la lumière sur les dysfonctionnements dans cette affaire. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 22.06.2026 09:00 

    * DANONE DANO.PA - Le groupe agroalimentaire a annoncé lundi la signature de de deux accords définitifs en vue d'acquérir l'entreprise australienne MADE Group, ainsi que les 49% restants dans sa co-entreprise avec Saputo Dairy Australia, disant vouloir renforcer ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,4 0,00%
Pétrole Brent
79,74 +0,61%
CAC 40
8 396,49 -0,29%
KALRAY
9,51 +8,07%
SOITEC
121,25 +2,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank