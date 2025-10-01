ArcelorMittal a réalisé une émission d'obligations de 650 ME
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 10:06
L'émission a été clôturée hier. Les obligations ont été émises dans le cadre du programme de gros d'obligations à moyen terme en euros d'ArcelorMittal.
Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise et pour le refinancement de la dette existante.
Valeurs associées
|30,2700 EUR
|Euronext Amsterdam
|-1,01%
