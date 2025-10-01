 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ArcelorMittal a réalisé une émission d'obligations de 650 ME
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 10:06

ArcelorMittal a annoncé hier l'émission d'obligations à 3,250 % d'un montant de 650 000 000 euros à échéance le 30 septembre 2030.

L'émission a été clôturée hier. Les obligations ont été émises dans le cadre du programme de gros d'obligations à moyen terme en euros d'ArcelorMittal.

Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise et pour le refinancement de la dette existante.

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
30,2700 EUR Euronext Amsterdam -1,01%
