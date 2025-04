ArcelorMittal: a finalisé le rachat de 85 millions d'actions information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 12:15









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir achevé le programme de rachat de 85 millions d'actions qu'elle avait annoncé le 5 mai 2023.



En effet, à la clôture du marché le 1er avril 2025, ArcelorMittal avait racheté les 85 millions d'actions.



Les actions acquises dans le cadre de ce Programme sont principalement destinées à réduire le capital d'ArcelorMittal mais aussi à répondre aux obligations d'ArcelorMittal découlant des programmes d'actionnariat salarié et/ou à honorer les obligations échangeables en titres de participation.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 26,7200 EUR Euronext Amsterdam -0,85%