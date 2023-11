Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: 1ère production industrielle d'éthanol à Gand information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 17:00









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce la première production industrielle d'éthanol dans l'usine Steelanol de Gand (Belgique), un site qui constitue le premier projet européen de captage et d'utilisation du carbone (CCU).



Qualifiée ' d'historique ', cette étape a été franchie le 7 novembre 2023 et marque une étape importante vers la mise en service complète de l'usine.



L'usine Steelanol capte les gaz industriels riches en carbone issus de la production d'acier et les convertit biologiquement en éthanol à l'aide du processus de biorecyclage du carbone de LanzaTech.



' La technologie de LanzaTech fonctionne comme une brasserie, mais au lieu que la levure consomme du sucre, des bactéries exclusives connues sous le nom de biocatalyseur consomment du gaz carbonique et le convertissent en éléments chimiques essentiels tels que l'éthanol ', indique le communiqué d'ArcelorMittal.







Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.53% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -0.97% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -0.74% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +1.10% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -1.08%