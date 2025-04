Arcelor-Mittal : dévisse de -11,5% vers 22,10E information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 16:47









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal dévisse de -11,5% vers 22,10E et revient tester un support oblique moyen terme qui gravite vers 22E (il unit les précédents planchers inscrits à 19,05E, 19,7 et 21,15E (testé respectivement le 5 août, 10 septembre puis 8 janvier 2024)... qui deviennent les prochains support potentiels en cas de poursuite du 'sell-off'.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 22,7500 EUR Euronext Amsterdam -8,45%