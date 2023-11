Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor Mittal: de retour au contact des 20E information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 17:32









(CercleFinance.com) - Dégradé par un 'broker', Arcelor Mittal rechute au contact des 20E, le plancher majeur -et plus bas annuel- du 30 octobre : les 20E ont déjà été testé fin septembre 2022, il s'en était suivi un rebond de +50% vers 30,5E (début mars).

Sous ce support crucial, gros risque de voir Arcelor s'en aller tester 16,5E (ex-zénith du 16/12/2019 et 12/02/2020) puis combler le 'gap' des 14,54E du 23/11/2020.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -3.35% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -3.22% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -1.08% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -1.14% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -2.87%