Arcelor Mittal: +7%, teste 26E, peut viser 26,4E information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 16:59









(CercleFinance.com) - Une pause possible dans la 'guerre des tarifs' dope Arcelor Mittal qui bondit de +7% et teste 26E... et s'apprête à refermer le 'gap' des 26,4E du 2 avril.

Le prochain objectif se situe probablement vers 27E (60% de retracement de la baisse entre 32 et 20,50E.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 25,4700 EUR Euronext Amsterdam +5,33%