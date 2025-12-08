 Aller au contenu principal
Arcellx bondit après les résultats prometteurs d'un essai de thérapie anticancéreuse de stade intermédiaire
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions d'Arcellx ACLX.O , développeur de thérapies anticancéreuses, font un bond de 9,8 % à 76,39 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce les résultats positifs d'un essai à mi-parcours pour Anito-cel, une thérapie expérimentale pour le myélome multiple, un type de cancer du sang

** La thérapie cible le cancer du sang qui a rechuté et/ou ne répond pas au traitement

** Pour 112 des 117 patients de l'essai, la maladie a répondu à la thérapie, dit Co

** ACLX est en hausse de 1,6 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture

Valeurs associées

ARCELLX
69,5600 USD NASDAQ +1,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

