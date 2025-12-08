Arcellx bondit après les résultats prometteurs d'un essai de thérapie anticancéreuse de stade intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions d'Arcellx ACLX.O , développeur de thérapies anticancéreuses, font un bond de 9,8 % à 76,39 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce les résultats positifs d'un essai à mi-parcours pour Anito-cel, une thérapie expérimentale pour le myélome multiple, un type de cancer du sang

** La thérapie cible le cancer du sang qui a rechuté et/ou ne répond pas au traitement

** Pour 112 des 117 patients de l'essai, la maladie a répondu à la thérapie, dit Co

** ACLX est en hausse de 1,6 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture