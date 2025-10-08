ArcBest progresse après que Citi l'a relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions de la société de logistique ArcBest ARCB.O augmentent de près de 7,5 % à 77,5 $ dans les échanges de pré-marché, après que Citi ait relevé le cours de l'action de "neutre" à "achat", et augmenté le PT de 79 $ à 89 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 23,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a fixé un objectif ambitieux pour le BPA ajusté de 2028 dans la fourchette de 12 à 15 $, avec un point médian de 13,50 $, ce qui implique un TCAC de 21 % sur l'exercice 24

** Les courtiers considèrent les perspectives d'ARCB comme agressives mais réalisables, en particulier avec un retournement favorable du cycle de fret, car la société a un levier d'exploitation parmi les plus élevés dans le secteur du transport

** Six des 13 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et sept comme "conservée"; leur estimation médiane est de 84 $ - selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 23% depuis le début de l'année