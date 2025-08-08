Arcadia Biosciences Inc devrait afficher une perte de 79 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Arcadia Biosciences Inc RKDA.OQ RKDA.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société californienne basée à Davis devrait enregistrer une hausse de 22,5 % de son chiffre d'affaires, à 1,6 million de dollars, contre 1,31 million de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Arcadia Biosciences Inc est une perte de 79 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Arcadia Biosciences Inc est de 12,00 $, soit environ 62,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 4,47 $

8 août - Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 14:09 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)