Aramis Group : objectifs 2021 atteints et objectifs 2022 révisés à la hausse

Forte croissance de l’activité en 2021 avec un chiffre d’affaires pro forma de 1,361 milliard d’euros, en hausse de +25,9% ; le Groupe réalise désormais plus de 50% de son activité à l’international

Croissance de +53,5% du chiffre d’affaires en données publiées avec l’acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni en mars 2021

Excellente dynamique des ventes de voitures reconditionnées, en progression de +37,4% en volume, qui témoigne de la stratégie de croissance du Groupe centrée sur l’expérience et la satisfaction client, illustrée par un Net Promoter Score moyen de 64 en 2021

Croissance du Groupe soutenue par l’accroissement de ses investissements marketing, le développement de sa plateforme technologique, la diversification de son approvisionnement et la hausse de ses capacités de reconditionnement

Marge par véhicule (GPU) élevée et parmi les meilleures du marché à 2 292 euros, et marge brute de 13,5%, supérieures aux objectifs annoncés (respectivement >2 150 euros et >13%) grâce au modèle économique verticalement intégré du Groupe

Marge d’EBITDA ajusté pro forma de 2,7% en ligne avec les objectifs, dans un contexte d’investissements marketing soutenus au service de la croissance

Objectifs de croissance pour l’exercice 2022 revus à la hausse avec une augmentation des ventes de voitures reconditionnées supérieure à +45% (contre >30% initialement) et un chiffre d’affaires supérieur à 1,6 milliard d’euros (contre >1,5 milliard d’euros initialement).