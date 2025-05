AOF - EN SAVOIR PLUS

Au niveau de ses perspectives, le groupe compte rester prudent et attentif en anticipant une relative stabilité du marché des véhicules d'occasion dans un contexte macroéconomique marqué par une forte volatilité. Aramis Group a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels : une croissance organique des volumes de véhicules reconditionnés à deux chiffres, une croissance organique des volumes de véhicules B2C totaux à un chiffre élevé. En termes de résultats, l'Ebitda ajusté devrait être supérieur à 65 millions d'euros.

L'amélioration des comptes du leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers est liée à l'amélioration de la sélection des véhicules et de l'offre de service, ainsi qu'à la baisse des coûts de reconditionnement.

Aramis Group : nette hausse des résultats et confirmation des objectifs

