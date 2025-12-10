Aramis Group met en oeuvre son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 07:07
Elle entend affecter les actions ainsi rachetées à la couverture des plans d'attribution d'actions de performance des principaux managers et collaborateurs, dans le cadre de la stratégie de partage de la valeur définie lors de son introduction en bourse en 2021.
Un mandat a été confié à Kepler Cheuvreux, prestataire de services d'investissement, afin de procéder à des achats d'actions à partir de ce 10 décembre et pour 9 mois, pour un volume maximum de 550 000 titres, correspondant à 0,66% du capital.
Valeurs associées
|4,290 EUR
|Euronext Paris
|-1,15%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * MEDINCELL ... Lire la suite
-
Les Australiens âgés de moins de 16 ans sont officiellement interdits d'accès à de nombreux réseaux sociaux depuis mercredi matin, une première mondiale pour "reprendre le contrôle" face aux plateformes, s'est félicité le Premier ministre du pays, Anthony Albanese. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer