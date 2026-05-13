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Aramis group : gare à la cassure du support crucial des 3,40E
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 09:47

Aramis pulvérise le plancher des 3,70E des 16 au 19 mars puis 8 avril et s'enfonce de -10%, vers 3,37E, ouvrant au passage un "gap de rupture" sous 3,70E.
Le titre ressort par le bas du corridor 3,70/4,00E ce qui libérait mécaniquement un nouveau potentiel de baisse jusque vers 3,40E (plancher de mars 2024), niveau qui correspond également au support oblique moyen terme : manifestement, si ce plancher n'est pas préservé, la baisse ne va pas en rester là et se poursuivre en direction des 3,02E, le plancher de fin octobre 2022

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ARAMIS GROUP
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