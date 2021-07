Aramis Group - Forte croissance du chiffre d'affaires au 3ème trimestre clos le 30 juin 2021

o Chiffre d'affaires du Groupe du 3ème trimestre clos le 30 juin 2021 en croissance de +68% (données combinées) à 377,5 millions d'euros (+32% sur les neuf premiers mois de l'exercice)

o Hausse de +68% des ventes en volume avec 23 197 voitures vendues à particuliers au cours du trimestre dont 14 346 voitures d'occasion reconditionnées

o Croissance de +116% du chiffre d'affaires généré via les ventes de voitures d'occasion reconditionnées au T3 et +48% sur les neuf premiers mois sur une base combinée

o Performance très solide dans l'ensemble des pays dans lesquels le Groupe est présent

o Intégration de CarSupermarket au Royaume-Uni bien engagée avec des premiers résultats tangibles

o Succès de l'introduction en Bourse sur Euronext Paris en juin permettant au groupe de disposer des ressources nécessaires pour soutenir son expansion et accélérer sa croissance en Europe

o Confirmation de l'ensemble des objectifs annuels 2021