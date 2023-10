Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aramis: Fabien Geerolf promu directeur financier groupe information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - Aramis a annoncé mardi avoir promu Fabien Geerolf, l'actuel directeur financier de sa filiale française Aramisauto, au poste de directeur financier pour le groupe dans le cadre d'une évolution de son équipe de direction.



Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers rappelle que ce cadre de 37 ans, passé par Safran, avait rejoint ses équipes il y a un peu plus de deux ans, dans un contexte de marché sans précédent (chute brutale du marché des voitures pré-enregistrées et inflation massive sur le marché de l'occasion).



Grâce à son expertise et à ses compétences, il a su remettre Aramisauto sur le droit chemin, explique le groupe dans un communiqué.



Parallèlement, Ivan Velasco le directeur technologique de Clicars, la filiale espagnole du groupe, a été promu au poste de directeur technologique du groupe.



Dans son communiqué, Aramis salue deux collaborateurs 'hautement talentueux' ayant 'grandement contribué au développement du groupe depuis leur arrivée'.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Aramis progressait de plus de 5% mardi matin suite à ces annonces.





Valeurs associées ARAMIS GROUP Euronext Paris +4.64%