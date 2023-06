Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aramis: cofondateurs renforcés dans les droits de vote information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 14:23









(CercleFinance.com) - Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, les cofondateurs d'Aramis Goup, ont tous deux déclaré séparément à l'AMF avoir dépassé, le 21 juin, le seuil de 10% des droits de vote d'Aramis, du fait d'attributions de droits de vote double au profit de sociétés qu'ils contrôlent.



Les deux cofondateurs ont ainsi indiqué détenir, par l'intermédiaire respectivement des sociétés Sensei Investment et Laurelin, chacun 8,92% du capital et 10,01% des droits de vote du groupe de vente de véhicules.



Ils envisagent tous deux d'acquérir des actions Aramis sur le marché, en fonction des opportunités et des conditions de marché, mais pas de demander leur nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes dans les instances dirigeantes.





Valeurs associées ARAMIS GROUP Euronext Paris -0.53%