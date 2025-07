Aramis: CA trimestriel en hausse organique de 3,1% information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 18:52









(Zonebourse.com) - Aramis Group affiche un chiffre d'affaires de 591,2 MEUR au titre de son 3e trimestre fiscal, en hausse organique de +3,1% sur un an, malgré un marché en recul de -6%. Cette performance est portée par une croissance à deux chiffres en France (+10,8%) et en Belgique (+12,2%), tandis que l'Espagne (-14,1%) et l'Autriche (-20,2%) subissent des contextes défavorables.



Les volumes B2C progressent de +2,0%, avec un net dynamisme des ventes de voitures pré-immatriculées (+15,1% en volume, +22,3% en CA). Les voitures reconditionnées reculent légèrement (-1,7% en volume, -2,9% en CA), reflet d'un recentrage sur la rentabilité unitaire, notamment au Royaume-Uni.



L'EBITDA ajusté est désormais attendu autour de 65 MEUR en 2025, en légère révision à la baisse par rapport aux prévisions antérieures (plus de 65 ME).



'Cette résilience illustre la robustesse de notre modèle économique [...] dans un environnement temporairement plus volatil', ont commenté Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs.



Aramis poursuit par ailleurs sa stratégie de croissance avec le rachat des 40% restants de Motordepot Ltd au Royaume-Uni pour 30 M£, opération finalisée au plus tard en janvier 2026.





