Aramis annonce un chiffre d'affaires en hausse de 20% au 1er trimestre

(AOF) - Aramis annonce un chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 en hausse de 20% à 527,0 millions d’euros. Les ventes totales de véhicules à des particuliers sont en progression de 31,9% par rapport au 1er trimestre 2023 à 26 442 unités. Le spécialiste européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers confirme ses objectifs pour 2024 : à périmètre constant, les volumes de véhicules B2C vendus par le groupe devraient dépasser le jalon des 100 000 unités et Aramis générer un Ebitda ajusté au moins deux fois supérieur à celui réalisé en 2023.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs d'Aramis Group soulignent que leur société a réalisé au 1er trimestre "une croissance à deux chiffres dans quasiment toutes ses géographies, une performance très supérieure à celle du marché dans son ensemble". "Outre la poursuite du rebond du segment des véhicules pré-immatriculés, la maîtrise de nos avantages concurrentiels sur le segment des véhicules reconditionnés génère des gains de part de marché", ajoutent-ils.

