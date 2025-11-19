 Aller au contenu principal
Aramco signe des accords préliminaires aux États-Unis pour plus de 30 milliards de dollars
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 19:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails et d'informations)

Le géant pétrolier Saudi Aramco 2223.SE a déclaré mercredi avoir signé 17 accords préliminaires avec des entreprises américaines, pour une valeur globale potentielle de plus de 30 milliards de dollars, lors d'une visite à Washington du prince héritier saoudien.

Les projets portent sur le gaz naturel liquéfié, les services financiers, la fabrication de matériaux avancés et l'achat de matériaux et de services, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Des responsables saoudiens et américains ont vanté milliards de nouveaux investissements et des liens financiers croissants entre les deux pays mercredi, coïncidant avec une visite à la Maison Blanche du dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed bin Salman.

"Nous nous attendons à ce que les protocoles d'accord et les accords de plusieurs milliards de dollars annoncés aujourd'hui servent de tremplin pour de nouveaux progrès" et renforcent la collaboration d'Aramco avec les entreprises américaines, a déclaré le directeur général d'Aramco, Amin Nasser, dans le communiqué.

Les accords s'appuient sur les précédents protocoles d'accord qui ont été signés lors d'une tournée du président américain Donald Trump dans les pays du Golfe en mai, au cours de laquelle Aramco a signé 34 accords préliminaires d'une valeur potentielle de 90 milliards de dollars.

Aramco, qui souhaite devenir un acteur majeur du GNL, en particulier aux États-Unis, a déclaré que les protocoles d'accord et les accords de mercredi comprenaient un rapprochement avec MidOcean Energy pour un investissement potentiel dans le projet Lake Charles LNG, ainsi qu'un accord avec Commonwealth LNG autour d'un projet de liquéfaction en Louisiane.

Elle a également annoncé des rapprochements avec d'autres entreprises du secteur de l'énergie, notamment Baker Hughes

BKR.O et Halliburton HAL.N , ainsi qu'avec les géants financiers Blackstone BX.N et JPMorgan JPM.N .

Elle n'a pas précisé la valeur attachée à ces transactions spécifiques.

