Aramco prend 10% de la coentreprise Renault-Geely

(AOF) - Aramco va acquérir une participation de 10% au capital de Horse Powertrain Limited, la société mondiale de moteurs et transmissions créée par Renault Group et le chinois Geely. L’accord définitif valorise la société à 7,4 milliards d’euros : Renault Group et Geely conservent chacun une participation de 45%. La production annuelle de Horse Powertrain Limited devrait atteindre les cinq millions de groupes motopropulseurs, englobant un portefeuille complet de technologies de pointe pour ses partenaires dans le monde entier.

Cet investissement renforcera la contribution d'Aramco à la transition énergétique mondiale à travers le développement et la commercialisation de solutions de mobilité plus durables. Les accords comprennent également des accords de collaboration pour Aramco et Valvoline sur les technologies, les carburants et les lubrifiants afin d'améliorer collectivement les performances de HORSE Powertrain Limited en matière de moteurs thermiques.

Cette société lancée fin mai et basée à Londres est centrée sur le développement et la production de solutions et de systèmes pour les moteurs à combustion, les transmissions, les systèmes hybrides et les batteries.

Les deux partenaires tablaient lors du lancement sur un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 milliards d'euros et une production de 5 millions de groupes motopropulseurs par an.

Horse devrait employer quelque 19000 collaborateurs sur 17 sites de production et 5 centres de recherche et développement dans le monde.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "Constructeurs automobiles"

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.