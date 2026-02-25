Aramco interrompt les exportations de GPL de Juaymah après l'endommagement du système de livraison de propane et de butane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte de la déclaration de l'entreprise, ajout d'un commentaire de l'opérateur et d'un contexte) par Trixie Yap, Shariq Khan et Maha El Dahan

Saudi Aramco 2223.SE a interrompu cette semaine les exportations de gaz de pétrole liquéfié (LPG) depuis son terminal de Juaymah, dans l'est de l'Arabie Saoudite, après qu'une partie du système de livraison transportant du propane et du butane a été structurellement endommagée, a déclaré la société mercredi.

L'incident s'est produit le 23 février et Aramco a interrompu les exportations de GPL en activant son plan d'intervention d'urgence, a indiqué la société dans un communiqué. Les livraisons de propane et de butane prévues à partir de Juaymah pour les prochaines semaines ont été annulées, tandis que l'étendue et la durée de l'impact restent en cours d'évaluation, a ajouté la compagnie.

Aucune fuite n'a été signalée et aucun blessé n'est à déplorer, a précisé Aramco. Les expéditions de GPL en provenance de la côte ouest ne sont pas affectées, a-t-elle ajouté.

La panne a été causée par l'effondrement d'une partie du tréteau transportant les tuyaux de propane et de butane, ont indiqué des sources antérieures, citant un avis d'Aramco aux clients.

Le terminal de Juaymah, situé près du champ gazier de Jafurah et de la raffinerie Ras Tanura d'Aramco, est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de gaz naturels liquéfiés, qui comprennent le propane et le butane.

La panne frappe les marchés du propane et du butane au pire moment possible, car les exportations saoudiennes sont essentielles pour les acheteurs à terme au Japon, en Corée, en Chine et en Inde, a indiqué NitrolTrading, une société basée à Dubaï, dans une note adressée à ses clients.

Les exportations mensuelles moyennes de GPL de Juaymah se sont élevées à environ 450 000 tonnes en 2025 et 2024, selon les données de suivi des navires de Kpler.

L'année dernière, au moins 60 % des exportations de GPL de l'usine de production de Juaymah étaient destinées à l'Inde, selon les données de Kpler, tandis que la Chine recevait environ 15 % des exportations.

Les contrats à terme de propane pour mars sur l'indice Far East ont bondi de près de 5% après la clôture du marché asiatique à plus de 590 dollars la tonne métrique, ont montré les données de tarification de LSEG, atteignant son niveau le plus élevé depuis début avril 2025. PROFEIMc1