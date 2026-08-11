Aramark atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Le titre d'Aramark ( ARMK.N ), prestataire américain de services de restauration et de gestion d'installations, progresse jusqu'à 8,7% pour atteindre un plus haut historique de 60,58 dollars en début de séance

** Si cette hausse se confirme, le titre est en passe de connaître sa meilleure journée depuis mai 2025

** La société relève ses prévisions de croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires, misant sur une forte croissance dans l’ensemble de ses activités et sur la contribution de sa collaboration avec un géant mondial de l’informatique, alors qu’elle développe son activité de services d’accueil haut de gamme

** La société table sur une croissance organique de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 9% et 10%, contre une fourchette de 7% à 9% précédemment

** L'entreprise annonce un chiffre d'affaires de 5,06 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 4,94 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Affiche un bénéfice trimestriel ajusté de 52 cents par action, dépassant également les attentes de 49 cents par action

** À la clôture d’hier, l’action ARMK affichait une hausse d’environ 51% depuis le début de l’année