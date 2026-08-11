 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aramark atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 16:23
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Le titre d'Aramark ( ARMK.N ), prestataire américain de services de restauration et de gestion d'installations, progresse jusqu'à 8,7% pour atteindre un plus haut historique de 60,58 dollars en début de séance

** Si cette hausse se confirme, le titre est en passe de connaître sa meilleure journée depuis mai 2025

** La société relève ses prévisions de croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires, misant sur une forte croissance dans l’ensemble de ses activités et sur la contribution de sa collaboration avec un géant mondial de l’informatique, alors qu’elle développe son activité de services d’accueil haut de gamme

** La société table sur une croissance organique de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 9% et 10%, contre une fourchette de 7% à 9% précédemment

** L'entreprise annonce un chiffre d'affaires de 5,06 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 4,94 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Affiche un bénéfice trimestriel ajusté de 52 cents par action, dépassant également les attentes de 49 cents par action

** À la clôture d’hier, l’action ARMK affichait une hausse d’environ 51% depuis le début de l’année

Valeurs associées

ARAMARK
61,255 USD NYSE +9,84%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,596 +14,84%
CAC 40
8 714,94 -0,13%
Pétrole Brent
88,77 +1,01%
VALNEVA
2,48 +6,44%
2CRSI
28,16 -1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank