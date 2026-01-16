Arabie saoudite-Le roi Salmane, 90 ans, a été hospitalisé

Le roi d'Arabie saoudite, Salmane, qui est âgé de 90 ans, a été hospitalisé dans un hôpital à Ryad pour y subir des examens médicaux, a annoncé vendredi SPA (Saudi Press Agency), l'agence de presse d'Etat.

Monarque du plus grand exportateur de pétrole au monde et allié majeur des États-Unis au Moyen-Orient, Salmane ben Abdelaziz al Saoud avait été hospitalisé en 2024 pour une inflammation pulmonaire.

Selon SPA, il a présidé une réunion du gouvernement mardi.

(Rédigé par Ahmed Elimam ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)