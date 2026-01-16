 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arabie saoudite-Le roi Salmane, 90 ans, a été hospitalisé
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 13:25

Le roi d'Arabie saoudite, Salmane, qui est âgé de 90 ans, a été hospitalisé dans un hôpital à Ryad pour y subir des examens médicaux, a annoncé vendredi SPA (Saudi Press Agency), l'agence de presse d'Etat.

Monarque du plus grand exportateur de pétrole au monde et allié majeur des États-Unis au Moyen-Orient, Salmane ben Abdelaziz al Saoud avait été hospitalisé en 2024 pour une inflammation pulmonaire.

Selon SPA, il a présidé une réunion du gouvernement mardi.

(Rédigé par Ahmed Elimam ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)

Valeurs associées

Gaz naturel
3,13 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
64,48 USD Ice Europ +0,96%
Pétrole WTI
59,80 USD Ice Europ +0,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank