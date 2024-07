Arabie saoudite: Aramco vend des actions pour 12,35 milliards de dollars

La vente des actions du géant pétrolier saoudien Aramco a atteint 12,35 milliards de dollars à l'issue de la période de stabilisation, soit un milliard de plus que prévu initialement, selon un communiqué publié mercredi.

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Le joyau de l'Arabie saoudite, détenu en grande partie par l'Etat, avait lancé le 30 mai une offre publique secondaire, portant sur 1,545 milliard d'actions, soit environ 0,64% de ses actions émises.

En sa qualité d'agent de stabilisation, Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia a annoncé mercredi dans un communiqué "la fin de la période de stabilisation et l'exercice de l'option de surallocation", permettant de demander l'achat de plus de titres qu'initialement prévu, afin de répondre en général à une forte demande de la part des investisseurs.

L'option a été exercée sur 154.500.000 d'actions, portant le volume total de l'offre à 1.699.500.000 d'actions, au prix de 27,25 riyals saoudiens par action, selon le communiqué.

L'offre publique d'Aramco va ainsi rapporter 12,35 milliards de dollars au royaume du Golfe, contre 11,2 milliards au départ.

Fin mai, des sources proches du dossier avaient confié à l'AFP qu'environ 58% des actions avaient été attribuées à des investisseurs internationaux, contre environ 23% lors de l'introduction en Bourse de 1,5% d'Aramco en 2019, levant 25,6 milliards de dollars dans la plus grande introduction boursière de l'histoire.

Cette deuxième offre devrait soutenir à court terme les finances de la monarchie pétrolière, engagée dans un ambitieux programme de réformes visant à préparer l'avenir post-pétrole.