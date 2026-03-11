Ara Energy rachète Gate City Power, Gate City Renewable Fuels et sa participation dans JET pour 875 millions de dollars

Ara Energy a déclaré mercredi qu'elle achètera Gate City Power, Gate City Renewable Fuels et une participation dans le réseau de vente au détail JET pour un montant d'environ 875 millions de dollars.