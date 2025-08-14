Aquestive Therapeutics augmente après une vente d'actions de 85 millions de dollars

14 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Aquestive Therapeutics AQST.O augmentent de 5,4 % à 4,23 dollars ** AQST annonce le prix d'une offre d'actions de 85 millions de dollars

** La société a vendu ~21,3 millions d'actions à 4 $ chacune, soit une décote de seulement 0,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le produit sera utilisé pour faire avancer le lancement et la commercialisation de l'épinéphrine en film sublingual pour le traitement des réactions allergiques graves et potentiellement mortelles, ainsi qu'à d'autres fins

** L'offre est dirigée par RTW Investments et comprend la participation de Samsara BioCapital, EcoR1 Capital, Perceptive Advisors, Sio Capital Management, ADAR1 Capital Management et Nantahala Capital

** Leerink Partners, Cantor et Oppenheimer ont été les co-responsables de l'offre

** Les neuf maisons de courtage qui couvrent l'action l'évaluent à "acheter" ou plus; PT médian de 8 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action AQST a progressé de 12,6 % depuis le début de l'année