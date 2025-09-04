Aquestive grimpe après que la FDA américaine a déclaré qu'aucun comité consultatif n'était nécessaire pour le film d'épinéphrine

4 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Aquestive Therapeutics AQST.O augmentent de 8,9 % à 4,30 $ avant la mise sur le marché ** Aquestive déclare que la FDA ne prévoit pas de tenir une réunion du comité consultatif pour son film d'épinéphrine, Anaphylm, et a fixé la date d'approbation au 31 janvier 2026

** Anaphylm est un petit film dissoluble placé sous la langue qui délivre de l'épinéphrine sans aiguille ni dispositif

** S'il est approuvé, il pourrait être la première option d'épinéphrine orale non invasive approuvée par la FDA pour les réactions allergiques graves (y compris l'anaphylaxie), selon la société

** La société a mené 11 études cliniques avec 967 administrations totales chez des adultes et des enfants de plus de 30 kg, y compris une étude suggérant une efficacité dans le traitement du syndrome d'allergie orale

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action AQST a progressé de ~11 % depuis le début de l'année