Aquestive grimpe après que la FDA américaine a déclaré qu'aucun comité consultatif n'était nécessaire pour le film d'épinéphrine
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

4 septembre - ** Les actions d'Aquestive Therapeutics

AQST.O augmentent de 14,7% à 4,53

** Le développeur de médicaments dit que la FDA ne prévoit pas de tenir une réunion du comité consultatif pour son film d'épinéphrine, Anaphylm

** La FDA décidera de l'approbation d'Anaphylm d'ici le 31 janvier 2026

** Anaphylm est un petit film dissoluble placé sous la langue qui délivre de l'épinéphrine sans aiguille ni dispositif

** S'il est approuvé, il pourrait être la première option d'épinéphrine orale non invasive approuvée par la FDA pour les réactions allergiques graves (y compris l'anaphylaxie), selon la société

** La société a mené 11 études cliniques avec 967 administrations totales chez des adultes et des enfants de plus de 30 kg, y compris une étude suggérant une efficacité dans le traitement du syndrome d'allergie orale

** En incluant les mouvements de la séance, l'action AQST est en hausse de 35,3 % depuis le début de l'année

