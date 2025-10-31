Aquarian se rapproche d'un accord de 4 milliards de dollars pour racheter l'assureur américain Brighthouse, selon le FT

(Ajout du contexte et des détails du rapport du FT à partir du paragraphe 2)

Aquarian Holdings est en pourparlers avancés pour racheter l'assureur vie américain Brighthouse Financial BHF.O dans le cadre d'une transaction de 4 milliards de dollars qui pourrait être annoncée dès ce week-end, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des sources familières avec le dossier.

Reuters a rapporté le mois dernier, citant des sources, qu'Aquarian paierait 70 dollars par action pour le fournisseur d'assurance et de rentes.

Cependant, le gestionnaire de fonds Sixth Street a entamé des discussions pour acheter Brighthouse, a rapporté Reuters plus tôt en octobre, après que les négociations avec Aquarian se soient refroidies en septembre.

Brighthouse, Aquarian et Sixth Street n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport du FT.

Les pourparlers avec Aquarian ont atteint un stade avancé après des mois de négociations, indique le rapport, tout en précisant qu'aucun accord n'a encore été conclu.

Aquarian, société d'investissement axée sur l'assurance et la gestion d'actifs, est soutenue par le fonds d'État d'Abu Dhabi Mubadala et RedBird Capital Partners.

Ces dernières années, les fournisseurs américains d'assurance-vie et de rentes ont suscité l'intérêt de sociétés de capital-investissement et d'autres gestionnaires d'actifs susceptibles de s'approprier les actifs sous-jacents et de les déployer dans leurs diverses stratégies.