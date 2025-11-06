Aquarian Capital rachète l'assureur Brighthouse pour 4,1 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur financier Aquarian Capital, soutenu par Abu Dhabi, a accepté de racheter le fournisseur américain d'assurance-vie et de rentes Brighthouse Financial BHF.O dans le cadre d'une transaction de 4,1 milliards de dollars, mettant un terme à un processus de vente qui a duré la majeure partie de l'année.

L'opération, entièrement en numéraire, renforce l'empreinte croissante des fonds d'investissement et des fonds de placement du Moyen-Orient dans les services financiers américains, alors que des pays comme l'Arabie saoudite déploient leurs énormes richesses pour diversifier leur économie et la rendre moins dépendante du pétrole.

Aquarian paiera 70 dollars pour chaque action de Brighthouse, ce qui représente une prime de 37 % par rapport au cours de clôture du 27 janvier, un jour avant que les médias ne rapportent que la société s'était mise en vente . Les actions de Brighthouse ont augmenté de 26 % dans les échanges avant bourse.

"L'acquisition de Brighthouse Financial s'inscrit parfaitement dans notre stratégie axée sur le marché américain des retraites, qui représente une opportunité importante et croissante", a déclaré Rudy Sahay, fondateur et associé gérant d'Aquarian.

Les fournisseurs américains d'assurance-vie et de rentes suscitent depuis longtemps l'intérêt des repreneurs, grâce à des modèles d'entreprise à l'abri de la récession et à des flux de trésorerie fiables alimentés par les primes.

Leurs liquidités prévisibles permettent des emprunts de capitaux efficaces, une stratégie privilégiée par les fonds d'investissement privés.

Aquarian est une société holding axée sur les activités d'assurance et de gestion d'actifs, soutenue par des investisseurs, dont RedBird Capital Partners et le fonds d'État d'Abu Dhabi Mubadala.

En avril, Mubadala a conclu un partenariat stratégique d'un milliard de dollars avec Fortress Investment Group, basé à New York, pour investir dans le crédit privé. Ce partenariat fait suite à l'acquisition par une filiale de Mubadala d'une participation de 68 % dans Fortress l'année dernière.

L'accord met fin à une période de plus de huit ans sur les marchés publics pour Brighthouse, basé à Charlotte, en Caroline du Nord, qui a été détaché de MetLife MET.N en 2017.

Eric Steigerwalt, directeur général de Brighthouse, continuera à diriger la société après la clôture de l'opération en 2026.