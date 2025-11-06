 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 006,73
-0,84%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Aquarian Capital rachète l'assureur Brighthouse pour 4,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 14:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2)

L'investisseur financier Aquarian Capital, soutenu par Abu Dhabi, a accepté de racheter le fournisseur américain d'assurance-vie et de rentes Brighthouse Financial BHF.O dans le cadre d'une transaction de 4,1 milliards de dollars, mettant un terme à un processus de vente qui a duré la majeure partie de l'année.

L'opération, entièrement en numéraire, renforce l'empreinte croissante des fonds d'investissement et des fonds de placement du Moyen-Orient dans les services financiers américains, alors que des pays comme l'Arabie saoudite déploient leurs énormes richesses pour diversifier leur économie et la rendre moins dépendante du pétrole.

Aquarian paiera 70 dollars pour chaque action de Brighthouse, ce qui représente une prime de 37 % par rapport au cours de clôture du 27 janvier, un jour avant que les médias ne rapportent que la société s'était mise en vente . Les actions de Brighthouse ont augmenté de 26 % dans les échanges avant bourse.

"L'acquisition de Brighthouse Financial s'inscrit parfaitement dans notre stratégie axée sur le marché américain des retraites, qui représente une opportunité importante et croissante", a déclaré Rudy Sahay, fondateur et associé gérant d'Aquarian.

Les fournisseurs américains d'assurance-vie et de rentes suscitent depuis longtemps l'intérêt des repreneurs, grâce à des modèles d'entreprise à l'abri de la récession et à des flux de trésorerie fiables alimentés par les primes.

Leurs liquidités prévisibles permettent des emprunts de capitaux efficaces, une stratégie privilégiée par les fonds d'investissement privés.

Aquarian est une société holding axée sur les activités d'assurance et de gestion d'actifs, soutenue par des investisseurs, dont RedBird Capital Partners et le fonds d'État d'Abu Dhabi Mubadala.

En avril, Mubadala a conclu un partenariat stratégique d'un milliard de dollars avec Fortress Investment Group, basé à New York, pour investir dans le crédit privé. Ce partenariat fait suite à l'acquisition par une filiale de Mubadala d'une participation de 68 % dans Fortress l'année dernière.

L'accord met fin à une période de plus de huit ans sur les marchés publics pour Brighthouse, basé à Charlotte, en Caroline du Nord, qui a été détaché de MetLife MET.N en 2017.

Eric Steigerwalt, directeur général de Brighthouse, continuera à diriger la société après la clôture de l'opération en 2026.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BRIGHTHS FINC
51,8000 USD NASDAQ 0,00%
METLIFE
78,700 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Donald Trump a dit mercredi qu'il "allait s'occuper" de New York après que le socialiste Zohran Mamdani a remporté la mairie de la ville, une victoire qui, selon le président américain, porte atteinte à la "souveraineté" du pays.

  • Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Attirés par le "buzz" ou la promesse de prix bas, les clients se sont pressés mercredi au BHV à Paris, en dépit des polémiques, pour explorer le premier magasin physique au monde ouvert par Shein.

  • La drag queen Florence Konstantina Delight se prépare avant de monter sur scène dans l'une des boîtes de nuit LGBT+ d'Istanbul, le 1er novembre 2025 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )
    "Cette loi joue avec nos vies": nouvelle menace sur les LGBT+ en Turquie
    information fournie par AFP 06.11.2025 15:00 

    "Si cette loi passe, elle menacera notre existence". Devant son miroir, Florence, qui s'apprête à entrer en scène dans un club d'Istanbul, redoute un nouveau coup porté à la communauté LGBT+ en Turquie. Un projet d'amendement au code pénal, proposé par le gouvernement ... Lire la suite

  • Philippines: une commune recouverte de boue après le passage du typhon meurtrier Kalmaegi
    Philippines: une commune recouverte de boue après le passage du typhon meurtrier Kalmaegi
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:00 

    "Besoin d'aide": au milieu d'habitations endommagées et de rue couverte de boue, un panneau de fortune témoigne de la détresse des habitants d'une commune près de la Cebu, dans le centre des Philippines, après le passage du typhon Kalmaegi, qui a balayé le pays, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank