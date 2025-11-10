Aqua Metals s'associe à Westwin pour renforcer la chaîne d'approvisionnement en nickel aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Aqua Metals AQMS.O a déclaré lundi avoir signé une lettre d'intention non contraignante avec Westwin Elements, la seule grande raffinerie de nickel américaine, pour fournir jusqu'à 1 000 tonnes métriques de carbonate de nickel recyclé par an à partir de 2027.
L'accord potentiel, évalué à environ 12 millions de dollars par an sur la base des prix actuels du nickel, vise à renforcer la production nationale de minéraux essentiels utilisés dans les batteries et les systèmes d'énergie propre.
Les entreprises cherchent à mettre en place l'une des premières chaînes d'approvisionnement en nickel recyclé entièrement nationales, depuis les déchets de batteries jusqu'au métal raffiné, alors que les États-Unis s'efforcent d'obtenir des sources propres et locales de matériaux essentiels et de réduire leur dépendance à l'égard des importations.
Aqua Metals a déclaré que l'accord faisait suite à des essais concluants de son carbonate de nickel de qualité batterie, fabriqué à partir de matériaux recyclés de batteries lithium-ion, dans son usine pilote du Nevada.
En vertu de la lettre d'intention, les deux sociétés prévoient de finaliser les conditions de fourniture par Aqua Metals de 500 à 1 000 tonnes de carbonate de nickel par an, une fois qu'elles auront toutes deux achevé leurs installations commerciales et obtenu le financement nécessaire.
