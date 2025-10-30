Aptiv, BorgWarner touchés par la crise des puces Nexperia et l'incendie de Novelis

(Ajout d'actions, de détails de la conférence téléphonique et d'informations générales) par Nathan Gomes

Les fabricants de pièces automobiles Aptiv APTV.N et BorgWarner BWA.N ont mis en garde jeudi contre des problèmes de production dus à une pénurie d'approvisionnement liée à l'entreprise néerlandaise Nexperia et à un incendie chez un fournisseur d'aluminium essentiel.

Ces nouvelles interviennent après que Pékin ait interdit les exportations des produits chinois de Nexperia après que le gouvernement néerlandais ait pris le contrôle du fabricant de puces, citant des problèmes de sécurité concernant sa société mère chinoise, Wingtech.

BorgWarner a déclaré s'attendre à des fermetures liées à cet incident, en particulier en Europe et en Chine.

"Il s'agit d'une question politique entre le gouvernement néerlandais et la Chine", a déclaré Varun Laroyia, directeur financier d'Aptiv, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Ces perturbations surviennent alors que l'industrie venait tout juste de retrouver ses marques après des années de pénurie de semi-conducteurs causée par la pandémie de COVID-19.

En outre, les entreprises doivent également faire face aux vents contraires liés à la vaste gamme de droits de douane imposés par Trump et à la faible demande de véhicules électriques.

Un incendie en septembre à l'usine Novelis d'Oswego, un fournisseur clé d'aluminium pour de nombreux constructeurs automobiles, a eu un impact sur certaines entreprises nord-américaines comme Ford F.N et Stellantis STLAM.MI .

Aptiv, qui compte Ford et Stellantis parmi ses clients, a déclaré avoir constaté un certain impact en termes de volume lié à l'usine. BorgWarner a déclaré qu'il s'attendait à un impact de 50 à 100 millions de dollars au quatrième trimestre lié à l'incendie.

Les actions d'Aptiv ont baissé d'environ 2 %, tandis que BorgWarner a augmenté de près de 4 % après avoir dépassé les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre.

Aptiv a toutefois revu à la hausse ses prévisions de bénéfice net annuel ajusté par action, qui devrait se situer entre 7,55 et 7,85 dollars, au lieu de 7,30à 7,60 dollars, en misant sur une demande soutenue de systèmes électriques et logiciels.

Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 7,4 % pour atteindre 5,21 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,09 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, il a gagné 2,17 dollars par action pour le trimestre allant jusqu'à septembre, contre 1,83 dollars un an plus tôt.