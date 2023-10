Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client APRR: performances record en matière de recharge électrique information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - APRR et AREA, premiers réseaux d'autoroutes à équiper 100% de leurs aires de service en bornes de recharge électriques, enregistrent des performances record contribuant ainsi fortement à la décarbonation des transports.



Fin août 2023, alors que le nombre d'immatriculations 100 % électriques progressait en France de 60 % sur un an, APRR et AREA ont relevé 460 212 recharges électriques cumulées, soit une hausse de près de 98 % depuis l'été 2022.



Sur le seul mois d'août, les automobilistes ont effectué 187 670 recharges (+ 89,6 % vs août 2022) pour se rendre sur leurs lieux de vacances. La durée moyenne de recharge est de 29 minutes.





