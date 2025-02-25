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APRR et Financière Eiffarie renouvellent leurs facilités bancaires
information fournie par Reuters 25/02/2025 à 17:46

Eiffage SA FOUG.PA :

* APRR ET FINANCIÈRE EIFFARIE RENOUVELLENT LEURS FACILITÉS BANCAIRES

* L’OPÉRATION, SURSOUSCRITE DE 35% PAR UN SYNDICAT DE 17 BANQUES RELATIONNELLES, COMPREND DEUX LIGNES DE CRÉDIT SANS COVENANT FINANCIER

* LE MONTANT DE LA LIGNE APRR EST RAMENÉ À 1,5 MDS D’EUROS - CONTRE 2 MDS D’EUROS PRÉCÉDEMMENT - COMPTE TENU DE L’AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE DISPONIBLE

* FINANCIÈRE EIFFARIE : LIGNE DE CRÉDIT À TERME D’UN MONTANT INITIAL DE EUR 0,9 MD SE SUBSTITUANT À LA LIGNE DE CRÉDIT EXISTANTE (MÊME MONTANT)

* FINANCIÈRE EIFFARIE SERA AMORTIE SUIVANT UN ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT CROISSANT À PARTIR DE 2025 AVEC UN SOLDE REMBOURSÉ À TERME

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

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