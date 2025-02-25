Eiffage SA FOUG.PA :
* APRR ET FINANCIÈRE EIFFARIE RENOUVELLENT LEURS FACILITÉS BANCAIRES
* L’OPÉRATION, SURSOUSCRITE DE 35% PAR UN SYNDICAT DE 17 BANQUES RELATIONNELLES, COMPREND DEUX LIGNES DE CRÉDIT SANS COVENANT FINANCIER
* LE MONTANT DE LA LIGNE APRR EST RAMENÉ À 1,5 MDS D’EUROS - CONTRE 2 MDS D’EUROS PRÉCÉDEMMENT - COMPTE TENU DE L’AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE DISPONIBLE
* FINANCIÈRE EIFFARIE : LIGNE DE CRÉDIT À TERME D’UN MONTANT INITIAL DE EUR 0,9 MD SE SUBSTITUANT À LA LIGNE DE CRÉDIT EXISTANTE (MÊME MONTANT)
* FINANCIÈRE EIFFARIE SERA AMORTIE SUIVANT UN ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT CROISSANT À PARTIR DE 2025 AVEC UN SOLDE REMBOURSÉ À TERME
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(Rédaction de Gdansk)
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