April veut se (re)lancer dans la gestion de patrimoine

(NEWSManagers.com) - Une stratégie de diversification, mais aussi un retour à d'anciens amours. Le président d'April, Eric Maumy, a prévenu lors d'un point d'étape sur la stratégie du groupe mercredi 6 avril d'annonces prochaines sur l'élargissement de l'activité du grossiste à la gestion de patrimoine. Plusieurs acteurs français sont en vue, mais aucun nom n'a été donné à ce stade. «Nous voyons sur ce secteur les mêmes problèmes que ceux du courtage il y a 20 ans : faible industrialisation du service, faible digitalisation, manque de 'retailers'... a partagé Eric Maumy. La réflexion se fait sous l’angle d’une forte accélération.»

C'est bien côté distribution et plateformes qu'April entend apporter sa plus-value et non sur la gestion d'actifs en elle-même. «Nous avons cédé une compagnie d’assurance [en référence à la cession de sa filiale Axeria en 2021 NDLR], ce n’est pas pour se lancer dans la gestion d’actifs, appuie le président. Il s'agit plutôt de revenir à nos anciens amours [en référence à la cession d'April Patrimoine en 2010 NDLR]. Nous travaillons par ailleurs déjà avec 2.000 CGPI (conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ndlr).»

Une croissance organique de 8%

Cette nouvelle activité contribuera à l'objectif d'un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros que le groupe s'est fixé à quatre ans. April est pour le moment en avance sur sa stratégie avec une croissance organique en 2021 de 8%, soit 2 points de plus que son objectif annuel de 6%, pour un chiffre d'affaires de 544 millions d'euros contre 516 millions d'euros l'année précédente. L'activité est tirée par les marchés de la santé individuelle et de la santé des expatriés ainsi que l'IARD. Eric Maumy anticipe un «saut quantique» et une «croissance organique à deux chiffres» une fois terminée la mue digitale du groupe. April prévoit notamment de renforcer le marketing digital de ses courtiers grâce à SalesForce.

Un flou sur l'assurance emprunteur

L'activité d'assurance emprunteur a connu une croissance de 40%, un chiffre à relativiser après l'annus horibilis de 2020 et l'effondrement des transactions immobilières. Le plus gros canal de distribution reste le courtage, qui contribue à 85% du chiffre d'affaires. Pour les dossiers de «moins de 200.000 euros», à savoir ces emprunteurs concernés par la suppression du questionnaire de santé avec la réforme Lemoine, une refonte de l'offre est prévue, comme chez les autres acteurs du marché. «Tout le monde est dans le bleu car cette mesure revient à éteindre la lumière sur la sélection des risques, pointe Eric Maumy. Les acteurs se positionneront à partir du 1er juin, date à laquelle la réforme s'appliquera aux nouveaux prêts assurés. A mon avis, la sélection va se faire sur l’âge et la catégorie socioprofessionnelle, les gains de pouvoir d’achat pour le consommateur ne seront pas au rendez-vous. Ce marché va mettre un ou deux ans à se stabiliser.»

Le grossiste prévoit de recruter 300 collaborateurs pour l'année 2022.