Après une restructuration, OpenAI se tourne vers Amazon pour un accord de 38 milliards de dollars portant sur des services en nuage

Les actions d'Amazon atteignent leur plus haut niveau historique grâce à l'accord avec OpenAI

OpenAI aura accès à des centaines de milliers de puces Nvidia dans le cadre de cet accord

Le créateur de ChatGPT prévoit de dépenser environ 1,4 billion de dollars en ressources informatiques

OpenAI a signé un accord de 38 milliards de dollars sur sept ans pour acheter des services en nuage à Amazon.com AMZN.O , dans le cadre de son premier grand effort pour alimenter ses ambitions en matière d'IA après une restructuration la semaine dernière qui a donné au créateur de ChatGPT une plus grande liberté opérationnelle et financière.

L'accord, annoncé lundi, permettra à OpenAI d'accéder à des centaines de milliers de processeurs graphiques Nvidia pour entraîner et faire fonctionner ses modèles d'intelligence artificielle. Il souligne l'appétit insatiable de l'industrie de l'IA pour la puissance de calcul, alors que les entreprises s'efforcent de construire des systèmes capables de rivaliser ou de surpasser l'intelligence humaine.

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que la startup s'engage à dépenser 1,4 billion de dollars pour développer 30 gigawatts de ressources informatiques, ce qui correspond à peu près à l'alimentation de 25 millions de foyers américains.

L'accord constitue également un vote de confiance majeur pour l'unité "cloud" du géant du commerce électronique, Amazon Web Services, dont certains investisseurs craignaient qu'elle ne soit distancée par ses rivaux Microsoft et Google dans la course à l'intelligence artificielle. Ces craintes ont été quelque peu apaisées par la forte croissance que l'entreprise a enregistrée au cours du trimestre de septembre.

Les actions d'Amazon ont atteint un niveau record lundi, l'entreprise devant ajouter près de 140 milliards de dollars à sa valeur de marché. Les actions de Microsoft ont brièvement chuté à la suite de cette nouvelle.

UN CALCUL FIABLE "La mise à l'échelle de l'IA d'avant-garde nécessite un calcul massif et fiable", a déclaré Sam Altman, cofondateur et directeur général d'OpenAI. "Notre partenariat avec AWS renforce le vaste écosystème de calcul qui alimentera cette nouvelle ère et mettra l'IA avancée à la portée de tous."

OpenAI commencera à utiliser Amazon Web Services immédiatement, toute la capacité prévue devant être mise en ligne d'ici la fin de l'année 2026 et pouvant être étendue en 2027 et au-delà.

Amazon prévoit de déployer des centaines de milliers de puces, notamment les accélérateurs d'IA GB200 et GB300 de Nvidia, dans des clusters de données construits pour alimenter les réponses de ChatGPT et former la prochaine vague de modèles d'OpenAI, ont déclaré les entreprises.

Amazon propose déjà des modèles OpenAI sur Amazon Bedrock, qui offre plusieurs modèles d'IA aux entreprises utilisant AWS.

La restructuration radicale de l'OpenAI la semaine dernière l'a éloignée de ses racines non lucratives et a également supprimé le premier droit de refus de Microsoft pour la fourniture de services de calcul dans le cadre du nouvel accord.

Reuters a rapporté qu'OpenAI préparait le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 1 000 milliards de dollars.

Mais la hausse des valorisations des entreprises d'IA et leurs engagements de dépenses massives, qui s'élèvent à plus de 1 000 milliards de dollars pour OpenAI, ont fait craindre que le boom de l'IA ne se transforme en bulle.

Si la relation entre OpenAI et Microsoft, que les deux entreprises ont nouée en 2019, a contribué à propulser Microsoft au premier rang de ses pairs de la Big Tech dans la course à l'IA, les deux entreprises ont pris des mesures pour réduire leur dépendance l'une vis-à-vis de l'autre.

OpenAI a déjà fait appel à Google GOOGL.O d'Alphabet pour lui fournir des services cloud, comme Reuters l'a rapporté pour la première fois en juin. Elle aurait également conclu un accord avec Oracle ORCL.N pour acheter 300 milliards de dollars de puissance informatique sur une période d'environ cinq ans.