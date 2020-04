Après un premier trimestre résilient, forte dynamique des activités de Lainière SantéTM dans le contexte de la crise sanitaire

Chiffre d'affaires de 157,5 M€ au 1er trimestre 2020 : impact maîtrisé de la crise sanitaire et économique

Structuration de l'offre Lainière SantéTM, composée de produits diversifiés innovants à vocation sanitaire



o Chiffre d'affaires en légère décroissance de -2,3 % comparé à un excellent 1er trimestre 2019 ;

o Consolidation et intégration du leader mondial des services aux musées, D&P, au sein de Chargeurs Museum Solutions depuis le 1er mars ;

o Structuration de l'offre Lainière Santé(TM), s'appuyant sur l'ADN et le modèle de gestion et de management de Chargeurs, et tirant profit de la stratégie déployée depuis 5 ans, notamment dans le cadre du programme Game Changer

o Réorganisation industrielle et logistique mondiale du Groupe, pour développer, produire et commercialiser en masse des produits innovants : masques de protection, à usage unique et réutilisables, blouses, gants de protection, films de protection bactéricides CleanTouch, textiles de protection contre les ondes électromagnétiques, textiles intelligents, etc.

o Déploiement d'un modèle de commercialisation multi-canaux, au service des grandes institutions publiques et privées, des grands comptes internationaux, des PME, TPE et des particuliers ;

o Objectifs financiers confirmés.