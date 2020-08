Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Après un premier semestre "solide", Eurofins confiant sur ses objectifs 2020 Reuters • 06/08/2020 à 07:45









6 août (Reuters) - Le groupe français de biotechnologies Eurofins Scientific EUFI.PA a fait état jeudi dans un communiqué: * D'UNE "CROISSANCE SOLIDE" DE SES VENTES, DE SES BÉNEFICES ET DE SON CASH-FLOW AU PREMIER SEMESTRE 2020 ET D'UNE CROISSANCE ORGANIQUE POSITIVE CONTINUE AU T2 MALGRÉ LA PANDÉMIE * D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 7,2% AU S1 SUR UNE BASE ANNUELLE, À 2.323 MILLIONS D'EUROS CONTRE 2.168 MILLIONS AU PREMER SEMESTRE 2019 * D'UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 5,1% AU S1 ET DE 6,1% AU T2 * D'UN FLUX DE TRÉSORERIE POSITIF EN HAUSSE DE 184,5% À 315 MILLIONS D'EUROS * D'UN BÉNÉFICE NET EN HAUSSE DE 60,9% EN BASE ANNUELLE À 95 MILLIONS D'EUROS, ET BÉNÉFICE NET AJUSTÉ EN HAUSSE DE 19.2%À 187 MILLIONS * EUROFINS RESTE CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À REMPLIR SES OBJECTIFS 2020 Pour plus de détails, cliquez sur [ EUFI.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIF Euronext Paris +2.72%