Après un plan de départs, Société Générale attendue au tournant avec ses résultats annuels

Après l'annonce lundi d'une nouvelle coupe dans ses effectifs, Société Générale est attendue au tournant avec la publication jeudi de ses résultats annuels, au moment où son directeur général Slawomir Krupa cherche à relancer la banque.

Le groupe français a affiché sur les neuf premiers mois de l'année un bénéfice net de 2 milliards d'euros, soit l'équivalent de ce qu'elle avait réalisé pour l'ensemble de 2022, mais loin de ses concurrentes hexagonales BNP Paribas et Crédit Agricole.

Société Générale sera attendue en particulier sur sa banque de détail en France, rassemblant désormais sous la marque SG les ex-réseaux Société Générale et Crédit du Nord.

Au premier semestre, le bénéfice net de cette activité était de 415 millions d'euros, moitié moins que l'année précédente à la même date.

"La banque de détail en France a particulièrement souffert en 2023", a constaté Rafael Quina, analyste de l'agence de notation Fitch Ratings, interrogé par l'AFP. "Maintenant, ce qu'on a besoin de voir c'est deux choses: la dynamique commerciale et des progrès tangibles sur la structure de coût."

- Place des actionnaires -

Le marché sera également attentif aux performances d'un des moteurs de la "SocGen", sa filiale de crédit-bail automobile Ayvens (ex-ALD Automotive), qui digère sa concurrente Leaseplan achetée en 2022.

Mais l'année 2024 commence mal sur ces deux métiers. La banque a écopé d'une amende de 4,5 millions d'euros pour des "prélèvements de commissions d'intervention non justifiées" et Ayvens, dont l'action évolue près de son plus bas historique, a publié un avertissement sur résultats.

Les actionnaires attendent par ailleurs de voir quel sera le montant du dividende soumis au vote de leur assemblée générale, au printemps.

La "SocGen", qui cherche à remonter sa valeur en Bourse, avait été particulièrement généreuse l'an dernier, en distribuant aux actionnaires 90% de son résultat net.

Sa valorisation stagne cependant autour de 20 milliards d'euros, trois fois moins que sa concurrente de toujours BNP Paribas, auprès de qui elle pouvait encore se comparer lorsque l'ancien patron Frédéric Oudéa avait pris les rênes de la "SocGen" en 2008.

"Communiquer un plan de rachat d'actions un petit peu supérieur aux attentes des analystes donnerait un signal positif", estime David Benhamou, analyste d'Axiom.

- Ménage en cours -

Mais les marchés sont parfois sévères. BNP Paribas l'a vécu à ses dépens jeudi dernier, perdant plus de 9% en Bourse malgré la publication le jour même d'un bénéfice net record et d'un plan de rachat d'actions de 1,05 milliard d'euros.

Ces résultats annuels de Société Générale paraîtront trois jours après l'annonce d'un plan de départ, portant sur 947 personnes au siège du groupe.

La banque avait annoncé le 18 septembre un objectif de 1,7 milliard d'euros d'économies à horizon 2026 (par rapport à 2022), lors de la présentation des orientations stratégiques de la banque par M. Krupa, qui a succédé à M. Oudéa à la direction du groupe en mai 2023.

Ce montant comprenait environ 700 millions d'euros de nouvelles économies.

Les investisseurs attendent désormais la traduction concrète d'une autre dimension de la stratégie du nouveau directeur général: la simplification du portefeuille d'activités, promise elle aussi le 18 septembre.

"La stratégie n'est pas claire aujourd'hui", juge Mathieu Gosselin, du cabinet de conseil Bartle. "Est-ce que c'est un acteur mondial, un acteur européen, est-ce qu'ils ont encore des ambitions?", s'est-il interrogé auprès de l'AFP.

"Il faut aussi laisser un peu le temps à la banque" pour qu'elle remplisse ses objectifs, a tempéré M. Quina.

La banque au logo rouge et noir a commencé à faire le ménage en Afrique. Elle a annoncé son désengagement du Congo, de Guinée équatoriale, de Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso et encore du Mozambique. La liste pourrait s'allonger.

Les rumeurs vont bon train sur l'avenir du métier de conservation de titres Société Générale Securities Services (SGSS), de la filiale Société Générale Equipment Finance (SGEF), destinée au financement spécialisé à destination des entreprises, ou encore de la néobanque dédiée aux entrepreneurs Shine, achetée en 2020.