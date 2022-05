Après un début difficile, les fonds Eltif dépassent les 7Md€ d'encours en Europe

(NEWSManagers.com) - Le marché européen des fonds Eltif (European Long Term Investment Fund) commence à décoller, constate l’agence de notation Scope. Créé en 2015, le fonds Eltif est un fonds d'investissement alternatif (FIA) investissant au moins 70% de son capital dans des projets d'infrastructure, des sociétés non cotées ou à des PME cotées qui émettent des instruments de capitaux propres ou de dette.

A travers une enquête menée auprès de 31 gérants d’actifs et sur 43 des 53 fonds Eltif enregistrés, Scope comptabilise plus de 7 milliards d’euros d’encours placés à fin 2020. La dernière estimation d’avril 2021 relevait 2,4 milliards d’euros placés. Ces volumes restent toutefois très faibles (0,11%) par rapport à la taille du marché des fonds alternatifs en Europe (6.800 milliards d’euros à fin 2020).

Sur les 43 fonds Eltif, la dette privée représente 36% des volumes placés, suivie par l’infrastructure pour 31%, le private equity pour 26% et des fonds mixtes pour 7%. Les investisseurs particuliers représentent presque autant que les professionnels en volumes placés avec 54% des produits qui leur sont accessibles.

Le marché français arrive en seconde position avec une taille de 1,6 milliard d’euros d’encours en étant surtout capté par les investisseurs professionnels. Amundi, BNP Paribas Asset Management, Meridiam, October et Turenne sont arrivés dès 2016 et 2017 pour le compte des investisseurs professionnels. Lendix (plateforme October) lance son premier Eltif de financement participatif destiné aux PME-TPE en 2016. Le fonds Meridiam Infrastructure Europe III (1,3 milliard d'euros), lancé en 2016, est le plus grand Eltif à ce jour. Pour Scope, le marché français a été soutenu par sa réglementation. Les investissements en private equity bénéficient d’une charge en capital connue pour les assureurs soumis à Solvabilité 2. La réglementation AMF est adaptée aux fonds Eltif en termes d’exigences de reporting. En outre, les investissements dans des prêts en direct sont souples.

Révision en cours

Le marché italien (1,8 milliard d’euros) se destine surtout aux investisseurs particuliers aisés, porté par des incitations fiscales. L’Allemagne est en troisième position avec 800 millions d’euros placés. En Europe, Amundi, Azimut, BlackRock, Commerz Real, Muzinich et Partners Group font partie des plus gros gestionnaires.

L’Europe a souhaité donner aux investisseurs professionnels et aux particuliers un meilleur accès aux actifs illiquides pour des investissements de long terme (10 000 euros minimum d’investissement dans un fonds pour un particulier) afin de favoriser le financement de marché des infrastructures et des PME européennes. Les fonds Eltif doivent répondre à de nombreuses exigences, sur la transparence des coûts, des leviers limités, la désignation de dépositaire, et une exigence forte de diversification d’actifs.

Après un départ difficile, les fonds Eltif pourraient profiter de la révision en cours de la réglementation grâce à une améliorant des conditions de distribution et une réduction des restrictions, estime Scope. L’Europe pourrait autoriser la création de fonds de fonds (jusqu’à 40% des encours), et clarifier les règles des investissements hors UE. « Pour les particuliers fortunés, l’illiquidité des produits est un frein important et l’apparition d’un marché secondaire serait bénéfique, ainsi que des incitations fiscales », ajoute Scope. Dans le cadre du GreenDeal et du financement des actifs et infrastructures vertes, l’Europe sortirait également gagnante de ces allègements.