Après un an d'offensive, le gouvernement d'entente nationale a le contrôle total de Tripoli

(Actualisé avec précisions, contexte) TRIPOLI/ANKARA, 4 juin (Reuters) - Les forces du gouvernement libyen d'entente nationale (GEN), reconnu par la communauté internationale, ont annoncé jeudi avoir repris le contrôle total de Tripoli, mettant fin à l'offensive lancée l'an dernier sur la capitale par l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar. Dans un communiqué, l'état-major des forces du GEN a assuré qu'il contrôlait toutes les limites administratives de la ville. Une source militaire au sein des forces adverses a indiqué de son côté que les troupes du maréchal Khalifa Haftar étaient en train de se retirer. Cela constitue un revers cinglant pour le maréchal Haftar, qui avait lancé en avril 2019 une offensive sur Tripoli en promettant d'unir la Libye après des années de chaos consécutives au renversement de Mouammar Kadhafi en 2011. Le soutien de la Russie, de l'Egypte et des Emirats arabes unis à l'ANL signifie cependant que le GEN a peu de chances de porter le conflit armé vers l'est du pays, que contrôlent les forces d'Haftar. Pour l'heure, les deux parties ont accepté de reprendre les négociations sur un cessez-le-feu sous l'égide des Nations unies. Le Premier ministre du GEN, Fayez al Sarraj, doit rencontrer jeudi à Ankara le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui le soutien, pour discuter de la stratégie et de la situation sur le terrain. Toutefois, l'arrivée d'armes plus lourdes, qui pourraient comprendre une flotte d'avions de guerre russes selon les Etats-Unis, soulève le risque d'une nouvelle escalade dans le conflit armé. La semaine dernière, la France, qui a largement soutenu le maréchal Khalifa Haftar, a prévenu que le conflit en Libye risquait de reproduire le scénario de la Syrie, où la rivalité entre la Turquie et la Russie a plongé le pays dans une guerre d'usure marquée par des bombardements et des frappes aériennes incessants. Les principales puissances étrangères parties prenantes dans le conflit libyen ont accueilli favorablement la décision de reprendre les négociations de cessez-le-feu et soutenu publiquement une résolution politique. Mais il reste encore à savoir si elles parviendront à trouver un accord. Par ailleurs, le Conseil de sécurité n'a toujours pas trouvé de remplaçant permanent à Ghassan Salame, qui a démissionné en mars de son poste d'envoyé en Libye des Nations unies. (Rédaction libyenne version française Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

