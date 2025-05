Après Stellantis, l'UFC-Que Choisir dépose plainte contre 4 autres constructeurs automobiles

(AOF) - L’UFC-Que Choisir a indiqué poursuivre son action en justice, après avoir déposé une première plainte en janvier contre Citroën et la sphère Stellantis . Depuis, un nouveau décès, lié au déclenchement d’un airbag défectueux, a eu lieu en Guadeloupe à bord d’un véhicule Toyota. L’association de défense des consommateurs vise cette fois BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz et Toyota.

L'UFC-Que Choisir reproche à ces quatre constructeurs : " Des carences graves dans l'information due aux consommateurs quant à la nature du défaut et du risque ainsi que la particulière gravité de celui-ci (risque mortel) au regard de l'état des connaissances des opérateurs visés ". Ainsi qu'" une communication trompeuse ou a minima inadaptée au regard de l'urgence absolue de la situation et du risque déjà constaté " et pour finir " une gestion défaillante des rappels, sans consigne, notamment, d'immobilisation claire et précise ni accompagnement individualisé ".

L'association rappelle que la dangerosité des airbags Takata est connue depuis plus de 10 ans, ce qui aurait dû contraindre les constructeurs automobiles à agir plus rapidement, d'autant qu'il semblerait que certains d'entre eux auraient continuer à s'équiper chez le Japonais jusqu'en 2017, voire jusqu'en juin 2020 (pour certains modèles de Seat).